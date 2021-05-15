МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 790, до 4 931 691, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 790 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 496 (17,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 4 931 691 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3073, Санкт-Петербурге — 749, Подмосковье — 671.

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Еврейская автономная область — 0,02%, 3. Республика Тыва — 0,03%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 9 866 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 547 500, из них в Москве — 2697, Санкт-Петербурге — 1676, Подмосковье — 551.

За сутки в РФ подтверждены 364 смерти с COVID-19, за все время — 115 480. В том числе — в Москве — 58, Санкт-Петербурге — 34, Нижегородской области — 16.