БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. ЕС считает необоснованными обвинения России в недружественных действиях и призывает Москву пересмотреть решение о списке недружественных стран, говорится в распространенном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля. В Евросоюзе заявили о нежелании обострять отношения с Москвой

"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами", — говорится в документе.

Боррель подчеркнул, что ЕС "выражает полную солидарность с Чехией, как с государством-членом и с США. Призываем Россию в полной мере уважать Венскую конвенцию".

Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень не дружественных России государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.

Высокопоставленный европейский источник в Брюсселе ранее заявлял журналистам, что ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список недружественных стран как шаг в отношении всего Евросоюза. Он также добавил, что список противоречит международному праву, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Как ожидается, 24-25 мая тема отношений России и ЕС будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе.