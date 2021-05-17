МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9 328 до 4 949 573, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9 328 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1556 (16,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 949 573 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 3 573, в Санкт-Петербурге — 763, Подмосковье — 701.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 3 573, 2. Санкт-Петербург — 763, 3. Московская область — 701", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 4, Туве — 3, Еврейской автономной области — 1.

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в РФ выписаны 7 181 человек после COVID-19, за все время — 4 563 254, из них в Москве выписан 2 041 человек, в Санкт-Петербурге — 666 человек, в Подмосковье — 499 человек.

За сутки в РФ подтверждены 340 смертей с COVID-19, за все время — 116 211. В частности, в Москве — 57, Санкт-Петербурге — 39, Нижегородской области и Самарской областях — по 15.