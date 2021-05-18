МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 183, до 4 957 756, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 183 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 186 (14,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все в стране зарегистрировано 4 957 756 случаев. Темп прироста составляет 0,17%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 430, Санкт-Петербург — 772, Подмосковье — 709.

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%. 2. Республика Алтай, Сахалинская область — 0,01%. 3. Республика Тыва — 0,03%" — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 8972 человека после COVID-19, за все время — 4 572 226. В частности, в Москве выписаны за сутки 2364 человека, в Санкт-Петербурге — 1032, в Подмосковье — 594.

За сутки в России подтверждены 364 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 116 575. В частности, Москве за сутки скончались 59 пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 43, в Ростовской области — 16.