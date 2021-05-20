МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Тренд на снижение ковидных пневмоний отмечается в России, но заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются COVID

"Хочу отметить, что у нас тренд на снижение пневмоний ковидных. Заболеваемости всеми внебольничными пневмониями и главное заболеваемости еще ОРВИ и гриппом тоже сохраняются и даже усиливаются", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Она уточнила, что в середине апреля уровни заболеваемости – сумма острых респираторных вирусных инфекций – были достаточно ровные, но не низкие, после праздников эти уровни снизились в два раза.

Также глава ведомства заявила, что Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций коронавируса.

"Сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций, И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".