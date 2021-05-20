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Попова заявила о тренде на снижение ковидных пневмоний в России
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Тренд на снижение ковидных пневмоний отмечается в России, но заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Хочу... ПРАЙМ, 20.05.2021
россия, коронавирус, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Тренд на снижение ковидных пневмоний отмечается в России, но заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хочу отметить, что у нас тренд на снижение пневмоний ковидных. Заболеваемости всеми внебольничными пневмониями и главное заболеваемости еще ОРВИ и гриппом тоже сохраняются и даже усиливаются", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Она уточнила, что в середине апреля уровни заболеваемости – сумма острых респираторных вирусных инфекций – были достаточно ровные, но не низкие, после праздников эти уровни снизились в два раза.
Также глава ведомства заявила, что Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций коронавируса.
"Сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций, И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".