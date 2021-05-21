МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Добровольность вакцинации в России не отменяет наличие группы профессий, представителям которых прививаться необходимо, и потенциально это может стать условием их найма на работу, считает академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Адвокат назвал условия введения обязательной вакцинации в России

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.

"У нас есть те группы, которые нужно привить, — это люди, которые по своей профессиональной деятельности очень уязвимы с точки зрения заболевания, и в отношении них другие правила. Их можно и нужно прививать, и это становится условием его полноценности как наёмного рабочего", — сказал Онищенко РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет, например, о врачах или людях, которые работают в сфере торговли, в общепите. "Любая группа, работающая в общепите, обязательно должна проходить обследование на туберкулёз, на кишечную группу инфекций. Никто их не спрашивает, (это) условия контракта", — сказал собеседник агентства.

Депутат также считает, что можно подумать о стимулировании сотрудников к вакцинации через отказ от страховых выплат, если они откажутся от прививки, но заболеют.

"Вот (если бы) в условиях страхования написать, что в случае если вы не привьётесь – хотя мы вас предупреждали – и заболеете, то мы сделаем так, что ваша болезнь будет, ну как вам сказать, невыгодна вам … То есть, компенсации и так далее. И здесь человек сам решает, прививаться ему или нет, но потом он несет очень тяжелые траты", — сказал Онищенко.

Он признал, что хотя сейчас уже и появилась вакцина от COVID-19, однако "желание прививаться у наших граждан не совсем ещё пока адекватно складывающейся обстановке".