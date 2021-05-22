АНКАРА, 22 мая — ПРАЙМ. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в субботу 8697, достигнув минимального значения с конца февраля, сообщает минздрав страны. Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки — 394.

"Сегодня выявлено 8697 новых случаев COVID-19, с начала пандемии — 5 178 648. Умер 231 человек, с начала пандемии — 46 071. В тяжелом состоянии находятся 1876 больных", — говорится в сообщении.

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как ранее сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.