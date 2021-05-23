МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 951, до 5 001 505, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 951 в 83 регионах", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 001 505 случаев заболевания. Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 924, Санкт-Петербурге — 842 и Подмосковье — 769.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве — шесть, Магаданской области — пять, Ненецком автономном округе — два.

Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

За сутки в России выписаны 7 297 человек после COVID-19, за все время — 4 617 762.

В частности, в Москве выписаны 2 028 человек, в Подмосковье — 598, в Санкт-Петербурге — 414.

За сутки в РФ подтверждены 357 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 118 482.

В частности, в Москве — 56 человек, Санкт-Петербурге — 40, Ульяновской области — 16.