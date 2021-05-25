МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке всех социально значимых объектов. Эвакуация людей пока не проводится.

Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".