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В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы, аэропорты и гостиницу
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Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы... ПРАЙМ, 25.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос", — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке всех социально значимых объектов. Эвакуация людей пока не проводится.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".