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2021
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Безработица в России в апреле 2021 года снизилась до 5,2%
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Безработица в России в апреле 2021 года снизилась до 5,2% с 5,4% в марте, следует из данных Росстата. "Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей... ПРАЙМ, 26.05.2021
россия, рабочие места, росстат, безработица, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Безработица в России в апреле 2021 года снизилась до 5,2% с 5,4% в марте, следует из данных Росстата.
"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в апреле 2021 года составил 5,2%", — говорится в сообщении.
Согласно данным Росстата, в апреле уровень безработицы в России опустился ниже отметки в 4 миллиона человек и составил 3,898 миллиона человек (против 4,057 миллиона человек в марте).
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.