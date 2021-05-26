МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Безработица в России в апреле 2021 года снизилась до 5,2% с 5,4% в марте, следует из данных Росстата. Эксперты ждут задержки с появлением на рынке овощей и ягод нового урожая

"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в апреле 2021 года составил 5,2%", — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, в апреле уровень безработицы в России опустился ниже отметки в 4 миллиона человек и составил 3,898 миллиона человек (против 4,057 миллиона человек в марте).

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.