ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – ПРАЙМ. Коллективный иммунитет, выработанный при вакцинации 60% населения, может существенно снизить заболеваемость коронавирусом во время беременности, заявил академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих в эфире телеканала "Россия-1". Жена уханьского вирусолога умерла от COVID задолго до начала пандемии

"Естественно, если мы создадим некий коллективный иммунитет, который обычно бывает при иммунизации, при вакцинации 60% популяции, то есть нашего населения, то совершенно логично ожидать, что количество женщин, которые были инфицированы коронавирусом во время беременности, будет намного меньше", — сказал Сухих.

Ранее на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходил в пресс-центре МИА "Россия сегодня", эксперт заявил, что в 2020 году в России было зафиксировано около 31 тысячи беременных женщин с коронавирусом.

Характерными осложнениями беременности для пациенток с коронавирусом, как следовало из презентации к выступлению специалиста, являются преждевременные роды (21,3-39%), дистресс плода (10,7%), задержка роста плода (10%), выкидыш (2%) и мертворождение (1,2%).

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.