МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 8 475, до 5 071 917 с начала пандемии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением СОVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 475 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 122 (13,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время в стране зарегистрировано 5 071 917 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%. Россиянам назвали схемы обмана на "шведском столе"

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 614, Санкт-Петербурге — 822, Подмосковье — 752.

Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, 2. Еврейская автономная область — 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 6 715 человек после COVID-19, за все время — 4 684 585, в том числе в Москве за сутки выписаны 1877 человек, Санкт-Петербурге — 813, Подмосковье — 660.

За сутки в РФ подтверждены 339 смертей с COVID-19, за все время — 121 501, в частности, в Москве скончались 55 человек, в Санкт-Петербурге — 40, в Нижегородской и Самарской областях — по 14.