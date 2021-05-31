МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Партия "Коммунисты России" предложила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ввести дополнительные ограничения для кандидатов на предстоящих в сентябре 2021 года выборах в Госдуму. ЦИК должна заверять фото, которые кандидаты в депутаты используют для своих агитационных материалов, на соответствие изображений действительности в плане текущего возраста и внешнего вида кандидата, сообщили в пресс-службе партии. Раскол среди коммунистов усиливается в преддверии съезда партии

Цель предложения — не допустить обмана избирателей относительно возраста и трудоспособности кандидатов в депутаты. "Подавляющее большинство членов Компартии Коммунисты России находятся в трудоспособном возрасте и в любое время выглядят свежими, полными сил и готовности для защиты интересов своих избирателей. Им не надо скрывать свой возраст или последствия пагубных для здоровья привычек. Подобного не скажешь о других партиях, например, КПРФ, где много возрастных кандидатов", — говорится в сообщении.

По мнению представителей политической силы, использовать для агитации снимки, сделанные десятки лет назад, недопустимо, равно как использовать для улучшения фото средства цифровой коррекции, например, фотошопа. Это является таким же обманом, как предоставление "просроченной" декларации о доходах. Избиратель, ориентируясь по несоответствующему действительности изображению кандидата в депутата, делает неправильный вывод о его готовности к плодотворной работе.

Выборы депутатов Госдумы запланированы в единый день голосования 19 сентября. В ЦИК заявили, что дистанционное электронное голосование в этом году будет применяться в том числе на муниципальных выборах в тех регионах, которые выберут для его проведения. Заявки на проведение дистанционного электронного голосования подали 10 регионов, из них ЦИК выберет 5-6. Дистанционное электронное голосование, кроме того, пройдет в Москве.