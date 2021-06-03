С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса пока нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Жена уханьского вирусолога умерла от COVID задолго до начала пандемии

Ранее британский таблоид Daily Mail сообщил, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен считают, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, которые описали в статье. Авторы исследования заявили, что обнаружили ряд особенностей коронавируса, указывающие на то, что имела место "целенаправленная манипуляция".

"Мы смотрим, что публикуется, пока ничего такого, что показало бы абсолютную убедительность данных, не опубликовано",- сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. —0-