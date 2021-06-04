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https://1prime.ru/society/20210604/833849043.html
Государство закупило для россиян более 30 миллионов доз "Спутника V"
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Более 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" закуплено государством в общей сложности для вакцинации россиян, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил... ПРАЙМ, 04.06.2021
спутник v, новости, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Более 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" закуплено государством в общей сложности для вакцинации россиян, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас закуплено в общей сложности более 30 миллионов доз вакцины "Спутник V",- сказал Мурашко на площадке ПМЭФ.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.