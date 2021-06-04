С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Более 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" закуплено государством в общей сложности для вакцинации россиян, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас закуплено в общей сложности более 30 миллионов доз вакцины "Спутник V",- сказал Мурашко на площадке ПМЭФ.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.