МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Коронавирус в апреле 2021 года стал основной причиной смерти почти 13,4 тысячи человек в России, еще в 2 195 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

По данным ведомства, в апреле текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 1 145 человек, и в 3 605 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

По уточненным данным ведомства, в марте коронавирус стал основной причиной смерти 17,8 тысячи человек, смертельные осложнения вызвал у 1 434 человек, и в 4 813 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.