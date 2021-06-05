С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Доля людей с иммунитетом к ковиду в России неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить коронавирус, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Рубль укрепляется на внешних факторах

"Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача – элиминация", — сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.