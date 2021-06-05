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Мурашко: доля россиян с иммунитетом к ковиду неплохая
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Доля людей с иммунитетом к ковиду в России неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить коронавирус, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил... ПРАЙМ, 05.06.2021
спутник v, иммунитет, коронавирус, михаил мурашко, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Доля людей с иммунитетом к ковиду в России неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить коронавирус, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача – элиминация", — сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.