МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок необходимо в первую очередь для урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансирования, при этом принцип добровольности вакцинации сохранится, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. Ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса

"Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере оно в данном законопроекте не регламентируется", — сказал Гриднев в ходе выступления в Госдуме.

Он уточнил, что сейчас вакцина закупается за счет средств резервного фонда правительства России, для обеспечения охвата населения полностью этой вакциной необходимо урегулирование этого вопроса на уровне федерального закона.

"Это необходимо, прежде всего, в целях урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансового обеспечения вакцины против новой коронавирусной инфекции", — пояснил Гриднев.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости сообщил, что законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок целесообразно принять в этом году.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".