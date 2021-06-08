Минздрав подтвердил добровольность вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок необходимо в первую очередь для урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансирования, при этом принцип добровольности вакцинации сохранится, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
"Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере оно в данном законопроекте не регламентируется", — сказал Гриднев в ходе выступления в Госдуме.
Он уточнил, что сейчас вакцина закупается за счет средств резервного фонда правительства России, для обеспечения охвата населения полностью этой вакциной необходимо урегулирование этого вопроса на уровне федерального закона.
"Это необходимо, прежде всего, в целях урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансового обеспечения вакцины против новой коронавирусной инфекции", — пояснил Гриднев.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости сообщил, что законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок целесообразно принять в этом году.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://1prime.ru/society/20210608/833881712.html