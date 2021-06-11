МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Число россиян, зарегистрированных на портале Госуслуг, почти достигло численности населения России. В настоящее время пользователей интернета в РФ меньше, чем аккаунтов на портале.

Издание URA.RU со ссылкой на близкие к правительству страны источники отмечает: такая ситуация сложилась из-за того, что скопилось огромное количество личных кабинетов умерших людей.

Механизма автоматического удаления таких страниц умерших пользователей не существует.

По мнению опрошенных изданием экспертов, бесхозными аккаунтами могут воспользоваться мошенники с целью получения выплат и фальсификаций на выборах.

Со ссылкой на источники издание пишет, что разница между учетными записями и активными пользователями объясняется наличием учетных записей, которые не удалены.

"Сложно оценить цифру, но на Госуслугах сегодня действительно есть очень много "мертвых душ" — брошенные аккаунты и аккаунты умерших людей", — отметил собеседник.

В ПАО "Ростелеком" (главный оператор портала) в ответ на запрос URA.RU посоветовали обратиться в профильное министерство, курирующее проект. В Минцифры на момент публикации материала не ответили на запрос.

В свою очередь в службе поддержки портала Госуслуг изданию заявили об отсутствии системы удаления аккаунтов.

"Вам необходимо самостоятельно удалить или обратиться в МФЦ для удаления учетной записи. Автоматически аккаунты [умерших людей], к сожалению, не удаляются", — ответили изданию в службе поддержки.