МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Некоторые изменения спектра основных симптомов коронавируса отмечаются из-за мутаций вируса, так, например, при индийском варианте больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Биолог назвала причины всплеска коронавируса в России

"Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2",- сказала Пшеничная.

Она пояснила, что при индийском варианте коронавируса, например, в большей степени свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха.

По свидетельствам индийских врачей по сравнению с начальным периодом пандемии у пациентов чаще стала встречаться диарея и наблюдаются микротромбозы нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, уточнила Пшеничная.

При этом, по сообщениям зарубежных учёных, лихорадка и кашель встречаются при индийском варианте реже, а потеря обоняния даже не входит в первую десятку, отметила Пшеничная.

В то же время, изменение основного спектра симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций, рассказала она.

"В ряде случаев, конечно, это может быть и микст-инфекция (когда одновременно человек заражается двумя вирусами), например, сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19. В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса", — сказала Пшеничная.

Она уточнила, что боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Кроме того, свой вклад в клиническую картину COVID-19 может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений.

"В любом случае, если вы заболели, и у вас появились симптомы респираторной инфекции, расстройство желудочно-кишечного тракта, повысилась температура тела, нужно оставаться дома и пройти тестирование на SARS-CoV2. А чтобы этого не произошло, активно вакцинироваться и продолжать соблюдать меры предосторожности", — подчеркнула Пшеничная.