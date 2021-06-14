МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Больницы Московской области оперативно готовятся принимать пациентов с коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализаций в регионе, сообщила заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. В Москве не планируют дополнительные меры поддержки бизнеса из-за COVID

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории области ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Рост заболеваемости очень резкий, мы, конечно, оперативно разворачиваем госпитали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, но тем ни менее мы хотим еще раз обратить внимание всех наших жителей и работодателей, что при посещении магазинов, торговых центров, кино все жители должны находится в помещении, соблюдая масочный режим", — сказала Стригункова в эфире телеканала "Россия 24".

Министр поделилась, что в регионе отмечается достаточно большой рост по выявляемости заболевания и госпитализации: если раньше заболевших было 450-500 в сутки, то сейчас — 850-900. Также Стригункова рассказала о дополнительном способе информирования населения: на всех платежных терминалах размещен QR-код с информацией о ближайших пунктах вакцинации.