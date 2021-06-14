В Подмосковье оперативно разворачивают госпитали для пациентов с COVID
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Больницы Московской области оперативно готовятся принимать пациентов с коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализаций в регионе, сообщила заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории области ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
"Рост заболеваемости очень резкий, мы, конечно, оперативно разворачиваем госпитали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, но тем ни менее мы хотим еще раз обратить внимание всех наших жителей и работодателей, что при посещении магазинов, торговых центров, кино все жители должны находится в помещении, соблюдая масочный режим", — сказала Стригункова в эфире телеканала "Россия 24".
Министр поделилась, что в регионе отмечается достаточно большой рост по выявляемости заболевания и госпитализации: если раньше заболевших было 450-500 в сутки, то сейчас — 850-900. Также Стригункова рассказала о дополнительном способе информирования населения: на всех платежных терминалах размещен QR-код с информацией о ближайших пунктах вакцинации.
https://1prime.ru/society/20210614/833926740.html