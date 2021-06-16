МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Первые договоренности лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые российский президент озвучил в первые минуты своей конференции по итогам саммита, означают, что американская сторона начала более осторожно действовать во взаимоотношениях с Россией, а вопросы по Украине и возвращению послов можно считать хорошим знаком и для остальных факторов, заявил РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Путин оценил проблемы в торговых отношениях с США

В начале пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером президент России Владимир Путин заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе. Кроме того, на переговорах были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на Украине должны лежать минские соглашения, сообщил Путин.

"Для Байдена эта тема очень неудобна, потому что США на Украине производят действия, которые очень напоминают подготовку к военным действиям и размещению там военной базы. Поэтому я думаю, что фиксированный статус-кво — это лучшее, что американцы добились от России. Но слава богу, что никаких подвижек в сторону ухудшения ситуации не предвидится. Я думаю, что американская сторона в этой связи поработала с украинской стороной, которая делала жесткие заявления, производила угрожающие действия, пытаясь вынудить их (США) действовать жестче с Россией — этого не произошло. Это говорит о том, что США более осторожно начали действовать", — сказал Мухин.

Кроме того, возвращение послов РФ и США также можно считать действительным аналогом "рукопожатия" Путина и Байдена, "это то самое рукопожатие, выражающее добрые намерения США и России, это хороший знак и для остальных факторов", добавил он.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком и расширенном составе продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.