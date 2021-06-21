2021-06-21T10:11:00+03:00
2021-06-21T10:23:32+03:00
2021-06-21T10:11:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210621/833986677.html
Названы самые необходимые в отпуске лекарства
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отправляясь в отпуск, помимо лекарств, которые человек принимает на регулярной основе, аптечку стоит пополнить сорбентами, ферментными средствами и препаратами от диареи, пишет... ПРАЙМ, 21.06.2021
здоровье, отпуск, фармацевтика, лекарства, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83392/99/833929949.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83392/99/833929949.jpg
https://1prime.ru/images/83392/99/833929948.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83392/99/833929948.jpg
https://1prime.ru/images/83392/99/833929934.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83392/99/833929934.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210621/833987418.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Отправляясь в отпуск, помимо лекарств, которые человек принимает на регулярной основе, аптечку стоит пополнить сорбентами, ферментными средствами и препаратами от диареи, пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.
"Прежде всего перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, который вы принимаете постоянно, а также о препаратах, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний", — отметил он.
Врач подчеркнул, что могут пригодиться и симптоматические препараты. В частности, от насморка или от боли в горле.
Он напомнил о необходимости жаропонижающих и обезболивающих препаратов на тот случай, если заболит зуб или случится мигрень. Антигистаминные средства пригодятся, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.
Помимо этого стоит позаботиться и о средствах для лечения травм:
- хлоргексидин,
- йод,
- бинты,
- бактерицидные пластыри.
Специалист напомнил и о необходимости брать с собой средства от загара и от солнечных ожогов, репелленты от насекомых и средства от клещей.