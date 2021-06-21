МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Отправляясь в отпуск, помимо лекарств, которые человек принимает на регулярной основе, аптечку стоит пополнить сорбентами, ферментными средствами и препаратами от диареи, пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова. В России посоветовали сокращать рабочий день из-за жары

"Прежде всего перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, который вы принимаете постоянно, а также о препаратах, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний", — отметил он.

Врач подчеркнул, что могут пригодиться и симптоматические препараты. В частности, от насморка или от боли в горле.

Он напомнил о необходимости жаропонижающих и обезболивающих препаратов на тот случай, если заболит зуб или случится мигрень. Антигистаминные средства пригодятся, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.

Помимо этого стоит позаботиться и о средствах для лечения травм:

хлоргексидин,



йод,



бинты,

бактерицидные пластыри.



Специалист напомнил и о необходимости брать с собой средства от загара и от солнечных ожогов, репелленты от насекомых и средства от клещей.