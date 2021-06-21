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В Подмосковье назвали долю свободных коек для пациентов с коронавирусом
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Свободный коечный фонд для пациентов с новой коронавирусом инфекцией в Московской области составляет 11%, сообщила министр здравоохранения и зампредседателя правительства... ПРАЙМ, 21.06.2021
подмосковье, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Свободный коечный фонд для пациентов с новой коронавирусом инфекцией в Московской области составляет 11%, сообщила министр здравоохранения и зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
"У нас было развёрнуто 6,5 тысячи коек. Сейчас уже дошли до 12, это за весь июнь. За последнюю неделю мы развернули 2 100 коек дополнительно… Наш коечный свободный фонд составляет не более 11%", — сказала Стригункова.
Ранее сообщалось, что вновь заработает временный ковидный госпиталь на территории парка "Патриот", в понедельник в нем будет развернуто 420 коек, всего планируется открыть 1420 коек.