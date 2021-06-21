МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Свободный коечный фонд для пациентов с новой коронавирусом инфекцией в Московской области составляет 11%, сообщила министр здравоохранения и зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Голикова объявила о начале расширенной диспансеризации с 1 июля

"У нас было развёрнуто 6,5 тысячи коек. Сейчас уже дошли до 12, это за весь июнь. За последнюю неделю мы развернули 2 100 коек дополнительно… Наш коечный свободный фонд составляет не более 11%", — сказала Стригункова.

Ранее сообщалось, что вновь заработает временный ковидный госпиталь на территории парка "Патриот", в понедельник в нем будет развернуто 420 коек, всего планируется открыть 1420 коек.