МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Москвичи ошибочно полагают, что летом, когда отопление отключено, можно самостоятельно заменить радиаторы в квартире, без отключения стояков отопления, говорится в сообщении Мосжилинспекции. Аномальная жара вынудила россиян тратить больше электричества

"В любое время года в системе отопления находится теплоноситель под давлением. С завершением отопительного периода теплоноситель перестает подаваться нагретым и не используется для отопления помещений, но он сохраняется в системе для предотвращения коррозии", — указывается в нем.

В сообщении подчеркивается, что при замене отопительных приборов необходим слив теплоносителя из системы отопления и его последующее заполнение. Услугу по отключению стояков выполняет организация, управляющая многоквартирным домом, на возмездной основе по заявлению жителя.

Отопительные приборы в квартире не всегда являются собственностью жильцов. Если они протекают, находятся в неисправном или аварийном состоянии и при этом относятся к общедомовому имуществу, управляющая организация обязана заменить их бесплатно, отмечается в сообщении. В Москве сохраняется рекомендация по переводу работников на удаленку

"Отопительный прибор, находящийся внутри квартиры, не относится к общему имуществу, если он обслуживает только одну квартиру и может без ущерба для всей внутридомовой системы отопления быть демонтирован", — уточняется в нем.

В релизе также указывается, что новые отопительные приборы должны соответствовать характеристикам системы отопления, предусмотренным технической документацией на многоквартирный дом. Чтобы их правильно подобрать, нужно обратиться в управляющую компанию.