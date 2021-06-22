МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Больные сахарным диабетом в 2-3 раза чаще заражаются коронавирусом, а также тяжелее болеют им, сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава Москвы Михаил Анциферов на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы". Власти Москвы сказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID

"Больные диабетом в 2-3 раза чаще заражаются, у них заболевание протекает тяжелее, они чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимации, чаще требуют искусственной вентиляции легких и конечно летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, в разы выше", — сообщил Анциферов.

Специалист подчеркнул, что диабет и другие эндокринные заболевания не относятся к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса.

"У нас в городе 380 тысяч москвичей имеют сахарный диабет, из них 360 тысяч больных сахарным диабетом второго типа и 20 тысяч первого типа… Пациенты, больные диабетом, признаны приоритетным населением, которые должны прививаться в первую очередь", — сказал он.

Также врач отметил, что шансы заболеть коронавирусом у человека с диабетом выше, когда сахар в крови понижен.