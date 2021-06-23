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Власти заявили о серьезном росте смертности от коронавируса в России
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За последнюю неделю в России смертность от коронавируса выросла на 21,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. "К сожалению,... ПРАЙМ, 23.06.2021
россия, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. За последнюю неделю в России смертность от коронавируса выросла на 21,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
"К сожалению, нужно отметить, что в последнюю неделю, в отличие от предыдущих месяцев, у нас возросла смертность от COVID на 21,3%. В ряде регионов существенно выросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки", – сообщила Голикова.