МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. За последнюю неделю в России смертность от коронавируса выросла на 21,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Собянин назвал число госпитализированных с COVID в Москве за неделю

"К сожалению, нужно отметить, что в последнюю неделю, в отличие от предыдущих месяцев, у нас возросла смертность от COVID на 21,3%. В ряде регионов существенно выросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки", – сообщила Голикова.