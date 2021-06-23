2021-06-23T18:57:23+03:00
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Макрон оценил успехи вакцинации от коронавируса в Европе
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Европа удачно проводит кампанию по вакцинации от коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам перед встречей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в... ПРАЙМ, 23.06.2021
ес, коронавирус, вакцинация, эммануэль макрон, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 23 июн – ПРАЙМ. Европа удачно проводит кампанию по вакцинации от коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам перед встречей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце.
"Наш приоритет сегодня, в первую очередь — продолжать выход из пандемии. Я здесь хочу защитить работу, которую мы вели на европейском уровне, защитить вашу работу и работу комиссаров, задействованных в работе по вакцинации в Европе. Европа удачно проводит вакцинацию", — сказал Макрон.
Он отметил, что были увеличены покупательская способность, производственные мощности и усилены разработки и инновации и в этой области. "Таким образом, Европа выходит более сильной из этой пандемии", — добавил французский лидер.
Во Франции первый компонент вакцины от коронавируса получили более 32 миллионов человек, две прививки сделали более 17 миллионов.
Саммит Евросоюза пройдет 24 и 25 июня в Брюсселе. Лидеры стран ЕС обсудят отношения с Россией, Белоруссию, отношения с Турцией, экономические вопросы.