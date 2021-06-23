С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — ПРАЙМ. Власти Петербурга не исключают возможность появления в городе бизнес-площадок или ресторанов, допуск которым будет только у привитых граждан, такое мнение высказала начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Петербурга Анна Сильницкая. Собянин ждет ухудшения ситуации с коронавирусом в стране

"Такие инициативы к нам поступают, мы это обсуждаем это, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти", — сказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Анна Сильницкая, отвечая на вопрос об инициативах бизнеса, связанных с прививочной кампанией.

Она заметила, что интерес к появлению территорий, свободных от коронавируса, у предпринимателей города есть, особенно в сферах, считающихся пострадавшими от пандемии COVID-19.

"Интерес у компаний есть, хоть их и немного", — заметила Сильницкая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от COVID: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.