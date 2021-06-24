МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В вакцинации от коронавируса нуждаются не только взрослые, но и дети, так как тоже являются переносчиками, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико. В Госдуме готовят обращение в ФАС из-за подорожания тестов на коронавирус

"Конечно, я поддерживаю эти рекомендации… и в вакцинации нуждаются, если применительно к коронавирусной инфекции, не только взрослые, пожилые, не только лица с хроническими заболеваниями, но и дети, подростки, поскольку они, мы знаем хорошо, что переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", — сказал он на круглом столе на тему "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер" в Совете Федерации, комментируя решение ВОЗ по включению детей и подростков в число тех, кого надо вакцинировать от COVID-19.

Расширение возрастных групп, которые будут прививать от коронавируса, неизбежно, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

"Я думаю, что расширение возрастных диапазонов по вакцинации против коронавирусной инфекции — это неизбежно", — сказал Брико на круглом столе в Совете Федерации.