АНКАРА, 24 июн — ПРАЙМ. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 5703, упав более чем в 11 раз с середины апреля, сообщает минздрав страны. В России спрогнозировали срок появления коллективного иммунитета к COVID

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последние три недели он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч.

"Сегодня выявлено 5703 новых случая COVID-19, с начала пандемии — 5 393 248. Умерли 59 человек, с начала пандемии — 49 417. В тяжелом состоянии находится 752 больных", — говорится в сообщении.

Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса — был сокращен комендантский час (22.00-05.00), в воскресенье сохранился круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о полной отмене комендантского часа с 1 июля в связи с улучшением эпидситуации в стране.

Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла введенные ограничения.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 30 миллионов граждан, две дозы — более 14 миллионов.