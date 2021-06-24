С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — ПРАЙМ. Перспектива введения обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. В России спрогнозировали срок появления коллективного иммунитета к COVID

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "78".

Как напомнил Беглов, до 15 августа 65% государственных служащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию. При этом, по его оценке, высока и целесообразность вакцинации в такой сфере, как городское хозяйство.

"Мы должны сохранить кадровый потенциал, который обслуживает город и горожан. Это учителя, врачи, транспортники, энергетики… Им необходимо прививаться", — отметил Беглов.