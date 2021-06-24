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Беглов оценил возможность обязательной вакцинации в Петербурге
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Перспектива введения обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сообщил губернатор Петербурга... ПРАЙМ, 24.06.2021
коронавирус, вакцинация, санкт-петербург, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — ПРАЙМ. Перспектива введения обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "78".
Как напомнил Беглов, до 15 августа 65% государственных служащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию. При этом, по его оценке, высока и целесообразность вакцинации в такой сфере, как городское хозяйство.
"Мы должны сохранить кадровый потенциал, который обслуживает город и горожан. Это учителя, врачи, транспортники, энергетики… Им необходимо прививаться", — отметил Беглов.