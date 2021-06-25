МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Прогнозы по длительности действия в России ограничений по коронавирусу давать бессмысленно, все они рискуют стать неточными, нужно жить в условиях нынешней ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с января

"Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни, и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли будет говорить об отмене ограничений по коронавирусу после того, как ситуация с вакцинацией наладится и будет достигнут показатель 60% иммунизации населения.

По его словам, "нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь".

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.