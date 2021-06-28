МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова связала новые санкции Евросоюза в отношении бизнесмена Михаила Гуцериева с его благотворительной деятельностью, пишет РБК.

Напомним, что Брюссель объявил против российского бизнесмена ограничения ЕС "из-за поддержки режима белорусского лидера Александра Лукашенко".

"Один из последних витков связан с санкциями в отношении наших граждан, работающих на территории Союзного государства России и Белоруссии. И основаниями для этих санкций была благотворительная деятельность, например Михаила Гуцериева по строительству школ, церкви. Это, конечно, затрагивает интересы простого человека, и абсолютно непонятно, что является мотивом и основанием для того, чтобы наказывать людей за благотворительность наших граждан", — отметила Москалькова перед пятым заседанием Евразийского альянса омбудсменов.

Она добавила, что расширение санкций "с неизбежностью" затрагивает права и интересы "простого населения, простого человека", что тоже станет одним из вопросов, которые будут обсуждаться на заседании альянса.

Евросоюз 21 июня расширил санкции против Белоруссии. В список попали восемь юридических и 78 физических лиц. В том числе — российский бизнесмен, владелец "Сафмара" и "РуссНефти" Гуцериев и родственники Лукашенко. Им заблокировали европейские активы и счета и запретили въезд на территорию Евросоюза.