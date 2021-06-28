МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников стало обязательным в Москве 28 июня, данное требование касается работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, соответствующий приказ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

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Ранее аналогичные меры были предприняты в Москве во время первой и второй волн распространения коронавируса. За нарушение требований была предусмотрена ответственность до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.

КТО ДОЛЖЕН ПЕРЕЙТИ НА УДАЛЕНКУ

Количество работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества сотрудников, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент российской вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса, при условии что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИС.

Переводу на дистанционный режим работы подлежат все работники из числа граждан старше 65 лет, а также имеющие заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы.

Согласно перечню, на удаленную работу должны быть переведены люди с иммунодефицитом, беременные, люди с сахарным диабетом, ожирением, с болезнями органов дыхания, мочеполовой системы, с хронической болезнью почек, болезнями костной-мышечной системы и соединительной ткани.

Помимо этого, на удаленную следует отправить работников с болезнями системы кровообращения или с наличием трансплантированных органов и тканей.

В депздраве подчеркнули, что опыт лечения больных COVID-19 показал, что люди с перечисленными в перечне состояниями и заболеваниями относятся к группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Переход на дистанционную работу поможет существенно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией работников.

КТО ОСТАЕТСЯ В ОФИСЕ

Вместе с тем, в указе отмечается, что требование о переводе сотрудников не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса.

При этом требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав корпорации "Роскосмос", "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения.

При принятии указанных решений должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочих местах не более 70% работников. В указе отмечается, что работодатели подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение данного требования.