МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется в ближайшее время, пишут "Известия" со сслыкой на экспертное сообщество Санкт-Петербургского государственного университета.

По их мнению, третья волна пойдет на спад в середине июля.

"Примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень 500 тысяч и затем начнет уменьшаться", — цитирует издание руководителя Центра интеллектуальной логистики университета Виктора Захарова.

Еще один собеседник газеты, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что пропорция сейчас сдвинулась в сторону более тяжелого течения заболевания и есть все основания полагать, что "летальность, которую вызывает "Дельта плюс", выше, чем при заражении другими штаммами", — сказал он.