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Россиянам рассказали, когда ждать спада третьей волны коронавируса
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Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется в ближайшее время, пишут "Известия" со сслыкой на экспертное сообщество Санкт-Петербургского государственного университета. По... ПРАЙМ, 28.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется в ближайшее время, пишут "Известия" со сслыкой на экспертное сообщество Санкт-Петербургского государственного университета.
По их мнению, третья волна пойдет на спад в середине июля.
"Примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень 500 тысяч и затем начнет уменьшаться", — цитирует издание руководителя Центра интеллектуальной логистики университета Виктора Захарова.
Еще один собеседник газеты, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что пропорция сейчас сдвинулась в сторону более тяжелого течения заболевания и есть все основания полагать, что "летальность, которую вызывает "Дельта плюс", выше, чем при заражении другими штаммами", — сказал он.