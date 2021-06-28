МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 650, до 5 472 941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 650 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 046 (14,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 472 941 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,40%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 7246, Подмосковье — 2722, Санкт-Петербурге — 1335.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 12, Чукотском автономном округе — 3, Ненецком автономном округе — 2.

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Адыгее и Северной Осетии — 0,01%. Врач назвала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания — 0,1%, 2. Карачаево-Черкесская Республика — 0,11%, 3. Кабардино-Балкарская Республика — 0,13%", — говорится в сообщении.

Выписаны 12 626 человек после COVID-19, за все время — 4 969 340. В частности, в Москве — 4433, Подмосковье — 1813, Санкт-Петербурге — 1304.

Наибольшее число смертей с коронавирусом за сутки отмечено в Москве (124), в Санкт-Петербурге подтверждены смерти 110 человек с этим заболеванием.

Согласно данным штаба, за сутки в РФ подтверждены 611 смертей с новой коронавирусной инфекцией, общее число умерших выросло до 133 893.