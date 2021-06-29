МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Третья вакцинация "Спутником V" безопасна, титры антител при этом повышаются, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса

"Безопасна полностью", — сказал Логунов, отвечая на вопрос о том, насколько безопасна и эффективна третья вакцинация "Спутником V".

По данным исследования, не зависящего от центра Гамалеи, третья вакцинация вызывает иммунный ответ даже больший, чем после первых двух введений, рассказал разработчик.

"Титры становятся еще выше, чем после первых двух вакцинаций", — уточнил он.