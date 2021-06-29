2021-06-29T14:55:26+03:00
2021-06-29T14:55:26+03:00
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Разработчик заявил о безопасности третьей вакцинации "Спутником V"
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Третья вакцинация "Спутником V" безопасна, титры антител при этом повышаются, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. "Безопасна... ПРАЙМ, 29.06.2021
вакцинация, вакцина, спутник v, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Третья вакцинация "Спутником V" безопасна, титры антител при этом повышаются, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Безопасна полностью", — сказал Логунов, отвечая на вопрос о том, насколько безопасна и эффективна третья вакцинация "Спутником V".
По данным исследования, не зависящего от центра Гамалеи, третья вакцинация вызывает иммунный ответ даже больший, чем после первых двух введений, рассказал разработчик.
"Титры становятся еще выше, чем после первых двух вакцинаций", — уточнил он.