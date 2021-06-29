МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко настоятельно рекомендовал россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, строго соблюдать все защитные меры до завершения формирования иммунитета. Разработчик заявил о безопасности третьей вакцинации "Спутником V"

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам, прошедшим вакцинацию, до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей",- сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что это крайне важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета.

Иммунитет после вакцинации формируется в течение 21 дня после введения второго компонента, отметили в пресс-службе Минздрава.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".