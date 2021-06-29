МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект постановления Роспотребнадзора об обязательном соблюдении санитарных требований при проведении массовых мероприятий в РФ в особых условиях эпидемии, поскольку сейчас многие из них проходят без масок и социальной дистанции. Еще страшнее: по ком ударит новый виток пандемии

"Хотела попросить вас поддержать наше предложение, состоит оно вот в чем. Буквально в последнюю неделю наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии в методических рекомендациях", — сказала Попова в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Она добавила, что массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, "где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить".

"Мало того, и политические мероприятия в закрытых помещения проводятся без соблюдения должных требований: без масок, без соблюдения социальной дистанции. Все это транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться, это неправильно, подвергать риску здоровье населения в сегодняшнем дне недопустимо, как собственно и всегда", — подчеркнула Попова.

По ее словам, Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны требования по соблюдению "всех правил в зависимости от эпидемиологической ситуации, от уровня заболеваемости и целого ряда показателей в разных субъектах РФ".

"Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным и чтобы мы могли бы сохранять здоровье населения, не допуская проведения такого рода мероприятий в особых условиях эпидемии", — резюмировала Попова.