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Российский регион ограничил въезд для непривитых
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Ямало-Ненецкий автономный округ стал еще одним субъектом РФ, который ограничил въезд в регион для непривитых граждан. Эти ограничения еще строже, чем ранее вводил Краснодарский... ПРАЙМ, 30.06.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ стал еще одним субъектом РФ, который ограничил въезд в регион для непривитых граждан.
Эти ограничения еще строже, чем ранее вводил Краснодарский край.
Без QR-кода о прививке или ПЦР-теста на Ямал не пустят через аэропорты и вокзалы, сообщает пресс-служба администрации округа.
Попасть в регион без таких документов можно будет только тем, у кого есть местная прописка, а также несовершеннолетним.
Контроль за наличием у приезжающих теста или QR-кода будут сотрудники полиции во всех аэропортах и вокзалах ЯНАО.
Если у человека нет ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол.