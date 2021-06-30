МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ стал еще одним субъектом РФ, который ограничил въезд в регион для непривитых граждан.

Эти ограничения еще строже, чем ранее вводил Краснодарский край.

Без QR-кода о прививке или ПЦР-теста на Ямал не пустят через аэропорты и вокзалы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Попасть в регион без таких документов можно будет только тем, у кого есть местная прописка, а также несовершеннолетним.

Контроль за наличием у приезжающих теста или QR-кода будут сотрудники полиции во всех аэропортах и вокзалах ЯНАО.

Если у человека нет ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол.