МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка необходимого оборудования. Путин объяснил, почему российская морковь стоит дороже бананов

"Сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а ковид ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма, здесь нужна специальная техника", — сказал Путин в ходе прямой линии.