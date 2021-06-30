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Путин: Россия прошла острый участок пандемии мягче, чем другие страны
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Россия прошла самый острый участок пандемии коронавируса мягче, чем другие страны, это и заслуга Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как известно, это практически все... ПРАЙМ, 30.06.2021
владимир путин, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия прошла самый острый участок пандемии коронавируса мягче, чем другие страны, это и заслуга Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как известно, это практически все признают, мы прошли самый острый участок пандемии мягче, с потерями, но мягче, чем во многих других странах, это в том числе благодаря работе депутатов Госдумы, причем всех фракций, хочу это подчеркнуть", — сказал Путин во время прямой линии.
По его словам, "если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее, чем та, которая сложилась в РФ".
Президент добавил, во время пандемии депутатам надо было приходить в зал для голосования и принимать решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности, нужно было оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики.