МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Исследования препарат от коронавируса "МИР-19", который разрабатывает "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, планируется закончить к концу лета, в ходе первой фазы клинических испытаний он продемонстрировал, что не вызывает каких-либо побочных эффектов, заявил РИА Новости директор института Муса Хаитов. Песков оценил работу системы QR-кодов

"На сегодняшний день завершена первая фаза испытаний на здоровых добровольцах, в ходе которой было продемонстрировано, что ингаляционное введение данного препарата не вызывает каких-либо побочных эффектов. В мае мы начали уже вторую фазу — это фаза определения эффективности на пациентах с COVID-19. Очень надеемся, что к концу лета закончим все исследования и выйдем на регистрацию данного препарата", — сказал Хаитов.

Он отметил, что в ходе доклинических исследований препарат показал свою специфическую активность и безопасность. Для создания подобных препаратов в институте более 10 лет велась разработка специальной платформы.