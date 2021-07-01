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Исследования препарата от COVID "МИР-19" планируют завершить к концу лета
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Исследования препарат от коронавируса "МИР-19", который разрабатывает "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, планируется закончить к концу лета, в ходе первой фазы клинических испытаний... ПРАЙМ, 01.07.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Исследования препарат от коронавируса "МИР-19", который разрабатывает "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, планируется закончить к концу лета, в ходе первой фазы клинических испытаний он продемонстрировал, что не вызывает каких-либо побочных эффектов, заявил РИА Новости директор института Муса Хаитов.
"На сегодняшний день завершена первая фаза испытаний на здоровых добровольцах, в ходе которой было продемонстрировано, что ингаляционное введение данного препарата не вызывает каких-либо побочных эффектов. В мае мы начали уже вторую фазу — это фаза определения эффективности на пациентах с COVID-19. Очень надеемся, что к концу лета закончим все исследования и выйдем на регистрацию данного препарата", — сказал Хаитов.
Он отметил, что в ходе доклинических исследований препарат показал свою специфическую активность и безопасность. Для создания подобных препаратов в институте более 10 лет велась разработка специальной платформы.