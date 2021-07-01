Иммунолог дал советы по ревакцинации от коронавируса
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ревакцинироваться от коронавируса можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.
"В соответствии с рекомендациями, сейчас можно ревакцинироваться любой зарегистрированной вакциной, вне зависимости от того, какой вакциной изначально прививался человек", — сказал Хаитов.
Он отметил, что на сегодняшний день рекомендация по ревакцинации — раз в полгода, без учета титра антител. Если произошло падение уровня антител, которое сам пациент заметил, то можно проконсультироваться со специалистом, который решит этот вопрос, добавил Хаитов.
"Вирус, к сожалению, просто так уже не уйдет, слишком много инфицированных, но хочется верить, что он перейдет в ранг сезонных инфекций, а это зависит от каждого из нас, главное сейчас — привиться", — подчеркнул он.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://1prime.ru/society/20210701/834086432.html