МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ревакцинироваться от коронавируса можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов. Исследования препарата от COVID "МИР-19" планируют завершить к концу лета

"В соответствии с рекомендациями, сейчас можно ревакцинироваться любой зарегистрированной вакциной, вне зависимости от того, какой вакциной изначально прививался человек", — сказал Хаитов.

Он отметил, что на сегодняшний день рекомендация по ревакцинации — раз в полгода, без учета титра антител. Если произошло падение уровня антител, которое сам пациент заметил, то можно проконсультироваться со специалистом, который решит этот вопрос, добавил Хаитов.

"Вирус, к сожалению, просто так уже не уйдет, слишком много инфицированных, но хочется верить, что он перейдет в ранг сезонных инфекций, а это зависит от каждого из нас, главное сейчас — привиться", — подчеркнул он.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".