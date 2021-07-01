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Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников, она предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации, в том числе, на рабочих... ПРАЙМ, 01.07.2021
вакцинация, михаил мишустин, правительство рф, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников, она предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации, в том числе, на рабочих местах, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
"Оно (поручение) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе, на рабочих местах", — сказал собеседник агентства.