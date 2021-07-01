МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников, она предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации, в том числе, на рабочих местах, сообщил РИА Новости источник в кабмине.

"Оно (поручение) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе, на рабочих местах", — сказал собеседник агентства.