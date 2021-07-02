МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке звонков и СМС из-за рубежа по подменным номерам. С декабря операторы связи будут обязаны блокировать их. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нововведениям, оператор будет обязан прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего от иностранного оператора соединения под российским номером. Россиянам рассказали, сколько мошенников звонят от имени банков

Отмечается, что речь здесь идёт о звонках и СМС от абонентов, которые не являются клиентами российского оператора, находящегося за рубежом. Ещё одним поводом для блокировки будет отсутствие у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего.

Также операторам будет предписано подключиться к созданной Роскомнадзором (РКН) системе. Она будет отслеживать соблюдение требований по оказанию услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования. Систему должны разработать к началу 2023 года.

По запросу РКН с 1 октября 2021 года операторы будут отчитываться о: