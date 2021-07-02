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Иммунолог рассказал, что делать при отсутствии антител после прививки
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При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института иммунологии ФМБА России Муса... ПРАЙМ, 02.07.2021
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
"Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через 6 месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой вакцинированного препарата", — сказал журналистам Хаитов.
По его словам, если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования.
"Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в нашей стране вакцины. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной",- отметил иммунолог.
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