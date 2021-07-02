МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. Ещё один регион ввел обязательную вакцинацию для части граждан

"Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через 6 месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой вакцинированного препарата", — сказал журналистам Хаитов.

По его словам, если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования.

"Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в нашей стране вакцины. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной",- отметил иммунолог.

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