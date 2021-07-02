МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

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"Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через 6 месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой вакцинированного препарата", — сказал журналистам Хаитов.

По его словам, если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования.

"Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в нашей стране вакцины. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной",- отметил иммунолог.

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