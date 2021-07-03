МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Обозреватель немецкого журнала Die Ostschweiz Михаэль Линденманн призвал перестать считать Россию отсталой страной. Об этом сообщает РИА Новости. Назван способ для "Газпрома" ускорить запуск "Северного потока-2"

Он считает, что риторика мировых СМИ в отношении России, скудные знания о стране и низкий уровень взаимного доверия препятствуют налаживанию взаимопонимания между сторонами. Журналист отметил, что на уроках истории западные школьники в основном проходят периоды Октябрьской революции и распада СССР, а этап формирования России с XVI по XIX век не затрагивается.

"В отношении России до сих пор господствует огульный образ отсталой страны, и никто не обращает внимания на различные этносы, религии, культуры и языки, расположенные на территории крупнейшего государства в мире", — пишет Линденманн.

В заключении он призвал восполнить недостающие знания о России и "проявить чуть больше уважения". По мнению обозревателя, Западу не стоит допускать ее отдаления и сближения с Китаем.