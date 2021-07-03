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В Германии рассказали, почему не стоит недооценивать Россию
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Обозреватель немецкого журнала Die Ostschweiz Михаэль Линденманн призвал перестать считать Россию отсталой страной. Об этом сообщает РИА Новости. Он считает, что риторика мировых... ПРАЙМ, 03.07.2021
россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Обозреватель немецкого журнала Die Ostschweiz Михаэль Линденманн призвал перестать считать Россию отсталой страной. Об этом сообщает РИА Новости.
Он считает, что риторика мировых СМИ в отношении России, скудные знания о стране и низкий уровень взаимного доверия препятствуют налаживанию взаимопонимания между сторонами. Журналист отметил, что на уроках истории западные школьники в основном проходят периоды Октябрьской революции и распада СССР, а этап формирования России с XVI по XIX век не затрагивается.
"В отношении России до сих пор господствует огульный образ отсталой страны, и никто не обращает внимания на различные этносы, религии, культуры и языки, расположенные на территории крупнейшего государства в мире", — пишет Линденманн.
В заключении он призвал восполнить недостающие знания о России и "проявить чуть больше уважения". По мнению обозревателя, Западу не стоит допускать ее отдаления и сближения с Китаем.