БЕЛГРАД, 4 июл — ПРАЙМ. Значительная партия препарата для расфасовки в Сербии вакцины "Спутник V" прибудет из России в понедельник, сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович, который также является сопредседателем межправокмиссии по сотрудничеству двух стран. Мясников развеял очередной миф о вакцинации против коронавируса

Препарат будет доставлен в Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде. Как Попович ранее сообщил РИА Новости, там уже произведены первые десятки тысяч вакцин, образцы отправлены на экспертизу в Россию и ожидается одобрение.

"В этот раз речь идет о количестве субстанции (препарата), достаточном для производства свыше 250 тысяч доз первого компонента. Через десять дней, согласно заявленному нашими российскими партнерами, в Сербию должен быть доставлен препарат для производства и второго компонента вакцины. Ожидаем, что "Торлак" в следующие две недели будет иметь около 550 тысяч доз первого и второго компонентов вакцины", — цитирует министра Поповича его офис. В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19

Он уточнил, что по 18 образцов от каждой партии будут отправлены в институт имени Гамалеи в РФ на контроль и только после одобрения применены для иммунизации населения. Ожидаемые сроки проверки – три недели.

Старт первой фазы производства — расфасовки — вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.

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